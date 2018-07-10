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Новую карту «Тройка» украсят чучелами слонов

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В честь 111-летия Дарвиновского музея в Москве выпустят лимитированную серию проездных карт «Тройка». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы музея.

«Тройку украсила экспозиция Саванна — гордость и визитная карточка музея. Здесь, среди экзотических обитателей Африки, представлены легендарные экспонаты коллекции — чучела африканского и индийского слонов. Эти животные впечатляют не только гигантскими размерами, но и своей историей», — уточнили в музее.

Такие карты можно будет приобрести в сувенирных киосках музея с 11 сентября. В дополнение к проездным идет путеводитель по музею.

Дарвиновский музей — один из крупнейших в Москве и крупнейший естественнонаучный музей в Европе, основан в 1907 году по инициативе зоолога Александра Котса. Экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и наследственности, о естественном отборе и борьбе за существование в природе.

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