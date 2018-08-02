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Новую Москву застроят метро

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К 2035 году на территории ТиНАО планируется построить 33 новые станции метро. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Ожидается, что протяженность метрополитена в ТиНАО вырастет с 38 километров в 2025 году до 72 километров к 2035 году, откроются 33 станции. К этому времени в планах города — строительство четвертой линии в ТиНАО. Она соединит поселение Рязановское и районы ЮАО — Западное и Восточное Бирюлево, а также Нагатинский Затон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшее время в ТиНАО откроется участок Калининско-Солнцевской линии. Новыми станциями метро смогут воспользоваться около 600 тысяч человек. В будущем ветку продлят до аэропорта Внуково.

Также планируется протянуть метро в поселок Коммунарка на территории новой Москвы. Ей присвоят 16-й номер. Участок протяженностью около 19 километров от Большой кольцевой линии до «Столбова» включит в себя семь станций.

Уточняется, что метро в ТиНАО появилось в 2016 году, после продления Сокольнической линии до станции «Саларьево». Таким образом, к 2035 году на территории округа будут красная и желтая ветки, а также две планируемые: до Коммунарки и Рязановского.

В июле заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что прорабатывается возможность строительства 32 станций метро на перспективу после 2023 года. В ближайшие пять лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций.

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