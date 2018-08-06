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Новые станции метро сделают похожими на вокзалы

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Две новые станции Сокольнической линии будут похожи на старинные вокзалы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о станциях «Филатов луг» и «Прокшино». Платформы обеих станций для удобства пассажиров сделают закрытыми. Путевые стены выполнят из стекла. Благодаря этому на платформы круглый год будет проникать дневной свет.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, на создание облика новых станций авторов проекта вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в конце ХIХ — начале ХХ века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и Киевский (Брянский) вокзал в Москве. Они расположены в зданиях с высокими сводами и прозрачными стенами.

Перроны новых станций оформят в светлой гамме, а выходы и кассы сделают ярко-красными и желтыми. По замыслу архитекторов, игра светлых и ярких цветов будет привлекать внимание пассажиров и позволит им лучше ориентироваться в потоке.

Вестибюли для удобства пассажиров разместят по центру платформ. Выходов у станции «Прокшино» будет два — на обе стороны магистрали Солнцево — Бутово — Видное и к будущим жилым кварталам. У станции «Филатов луг» предусмотрен один выход — к одноименному поселку.

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