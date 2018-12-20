Новый год в Москве начнется с мороза

В последний день 2018 года в столичном регионе будет от минус восьми до минус 13 градусов, днем — минус 5-10. Местами возможен небольшой снег. Такой характер погоды сохранится и 1 января. Об этом свидетельствуют данные специалистов Гидрометцентра России.

«Ничего не угрожает снежному покрову, высота которого (28 сантиметров) уже более чем в полтора раза превышает норму», — уточнили синоптики.

В канун Нового года будет облачно, ожидается небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что Новый год точно будет снежным. По прогнозам, высота сугробов к началу 2019 года составит 30 сантиметров.