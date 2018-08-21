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Новый участок желтой ветки окончательно протестировали

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Финальный тестовый поезд прошел всю дистанцию нового участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Тоннели и станции готовы к приему пассажиров», — говорится в сообщении.

На данный момент продолжается последняя точечная настройка, отладка систем безопасности и транспортных модулей. Параллельно завершается оформление документов на новые объекты столичной подземки.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Его протяженность составляет более 14 километров. Технический пуск участка состоялся 21 июня.

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