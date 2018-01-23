Обещанный москвичам снегопад продлится несколько суток

Снегопад, который начнется в столичном регионе вечером в субботу, 27 января, продлится несколько суток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росгидромет.

К утру понедельника, 29 января, в Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков — это почти 25 процентов месячной нормы, которая в январе составляет 42 миллиметра. До двух миллиметров ожидается в субботу и воскресенье, до трех — в ночь на понедельник.

По данным Гидрометцентра, в выходные в столице температура воздуха составит от минус 6 до минус 2 градусов, в понедельник потеплеет до нуля.

Ранее сообщалось, что столичный регион постепенно окажется в зоне влияния атмосферного фронта с запада, несущего снегопады.