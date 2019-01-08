Обеспокоенные судьбой взлетной полосы в Шереметьево успокоились

Эксплуатация третьей взлетно-посадочной полосы, которая строится в московском аэропорту Шереметьево, будет осуществляться без каких-либо ограничений. Об этом в пятницу, 11 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса России.

Как пояснили в ведомстве, добиться этого удастся благодаря «применению мер снижения авиационного шума». Речь идет о внедрении новых технологий обслуживания воздушного движения. В частности, уточнили в министерстве, данные технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета, когда самолет движется без отклонений, в том числе над жилой застройкой.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях сообщил, что полноценное использование новой ВПП будет невозможно из-за ее близкого расположения к населенным пунктам. Отмечалось, что из-за высоких показателей авиационного шума эксплуатацию полосы придется ограничивать по ночам. В настоящее время законопроект, опубликованный 10 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, удален с сайта.

Новая полоса в столичном Шереметьево должна открыться весной 2019 года. Ее длина составит 3,2 километра, а ширина — 60 метров. Стоимость строительства объекта оценивает в 55,7 миллиарда рублей.