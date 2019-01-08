Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Обеспокоенные судьбой взлетной полосы в Шереметьево успокоились

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Эксплуатация третьей взлетно-посадочной полосы, которая строится в московском аэропорту Шереметьево, будет осуществляться без каких-либо ограничений. Об этом в пятницу, 11 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса России.

Как пояснили в ведомстве, добиться этого удастся благодаря «применению мер снижения авиационного шума». Речь идет о внедрении новых технологий обслуживания воздушного движения. В частности, уточнили в министерстве, данные технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета, когда самолет движется без отклонений, в том числе над жилой застройкой.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту Минтранса о приаэродромных территориях сообщил, что полноценное использование новой ВПП будет невозможно из-за ее близкого расположения к населенным пунктам. Отмечалось, что из-за высоких показателей авиационного шума эксплуатацию полосы придется ограничивать по ночам. В настоящее время законопроект, опубликованный 10 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, удален с сайта.

Новая полоса в столичном Шереметьево должна открыться весной 2019 года. Ее длина составит 3,2 километра, а ширина — 60 метров. Стоимость строительства объекта оценивает в 55,7 миллиарда рублей.

Читайте также
Самое читаемое
«Власть в руках технологических гигантов»
Она делает Барселону умным городом и теперь раскрывает секреты
9 января
«У меня в руках большая, грязная бандура»
Истории москвичей, скупивших старые указатели подземки на миллионы рублей
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter