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Одноногий москвич упал на рельсы и выжил

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Мужчина с ограниченными физическими возможностями выжил после того, как упал на пути на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщил агентству «Москва» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, около 06:43 36-летний мужчина по собственной неосторожности упал на рельсы, поезда в тот момент на станции не было. Чтобы поднять пассажира, сотрудникам метрополитена пришлось снять напряжение с путей. Через пять минут движение поездов было восстановлено, на работу ветки инцидент не повлиял.

Как уточнил Мышляев, пострадавшим оказался мужчина без определенного места жительства, передвигающийся на костылях и одной ноге. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него двойной перелом правой руки и ушиб голени. Мужчина был госпитализирован.

12 февраля сообщалось, что за один день двое пассажиров упали на рельсы на разных станциях столичной подземки и выжили. Один из инцидентов также произошел на салатовой ветке метро: на станции «Селигерская» у мужчины закружилась голова, и он упал под прибывающий поезд.

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