Одобрен проект участка новой линии московского метро

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Строгино». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы Москомстройинвеста.

Предполагается, что на участке длиной 9,8 километра появятся четыре станции: «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино». Две из них будут пересадочными с Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро.

Новая линия подземки призвана улучшить транспортную доступность проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники и территории застройки Рублево-Архангельское.

Длина всей ветки может составить около 19 километров. Всего на ней планируют расположить семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Предполагается, что строительство могут начать в 2021-2022 годах.

Рублево-Архангельское — территория на западе Москвы, расположенная в нескольких километрах от МКАД. С 2012 года территория стала частью Новой Москвы и входит в состав муниципального района Кунцево. Там планируется возведения жилья высотной и малоэтажной застройки.