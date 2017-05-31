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Около тысячи человек собрались на акции оппозиции на проспекте Сахарова

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Участниками согласованной акции оппозиции, которая началась на проспекте Сахарова, стали около одной тысячи человек. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщается в релизе пресс-службы Главного управления МВД по Москве, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», – отмечается в сообщении.

Ранее мэрия Москвы согласовала заявку директора организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Романа Рубанова на проведение 12 июня с 13:30 до 16:00 митинга на проспекте Академика Сахарова. Организаторы заявили до 15 тысяч участников. Колонна должна пройти от дома №38 по улице Маши Порываевой до дома №9 по проспекту Сахарова.

При этом некоторые оппозиционеры после этого заявили о намерении провести несогласованные с властями шествие и митинг на Тверской улице. Столичная прокуратура уже предостерегла участников и организаторов от проведения несогласованной акции.

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