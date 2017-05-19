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Около тысячи человек вышли на митинг против реновации в Москве

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На Суворовской площади в Москве начался согласованный властями митинг «За права москвичей». В нем принимают участие около тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в субботу, 27 мая.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отметили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС один из организаторов митинга, член Общественной палаты Георгий Федоров, акция объединяет четыре темы: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации.

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