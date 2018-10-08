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Октябрю предрекли приближение к рекордам времен Брежнева и Медведева

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Текущий октябрь в Москве может стать одним из пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Нынешний октябрь в столичной области радует комфортной погодой: дожди не донимают, и удерживается тепло. Средняя аномалия температуры воздуха за первую половину месяца превысит плюс два градуса. И по всем расчетам тепло задержится до начала последней декады месяца», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, аномалия средней месячной температуры воздуха может превысить плюс три градуса. Отклонения более двух градусов в октябре случаются в среднем один раз в десять лет.

Самый теплый октябрь был в 1967 году с аномалией плюс 3,9 градуса. На втором месте 2008 год с аномалией плюс 3,8 градуса, на третьем — 1974 год с плюс 3,6 градусами. В 1967 и 1974 году у власти находился генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, а в октябре 2008 президентом России был Дмитрий Медведев.

По прогнозам, до конца текущей недели и в первой половине следующей в Москве сохранится сухая и теплая погода. В столичном регионе ожидается переменная облачность, а температура поднимется выше нормы на несколько градусов.

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