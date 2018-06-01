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Опасения москвичей из-за волка в городе не подтвердились

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Информация о волке, якобы гулявшем по улице в южной части столицы, оказалась ложной. Об этом сообщили в департаменте природопользования Москвы, передает РИА Новости.

«Факт появления волка не подтвердился. На нашу горячую линию такого сообщения не поступало», — сказали в пресс-службе ведомства.

Днем ранее, 5 июня, в СМИ появилась информация о том, что жители Москвы заметили волка в районе Нагатинский Затон.

В марте житель Москвы на территории ТиНАО поймал волчицу, на которой был ошейник. Мужчина обнаружил зверя в районе деревни Кленово. Специалисты заключили, что волчица содержалась в хороших условиях и выглядела здоровой.

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