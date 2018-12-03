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Опасную очистку московских крыш от снега сняли на видео

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В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены двое рабочих, небезопасно очищающих крышу московского дома от снега. Ролик был опубликован в пятницу, 7 декабря, в Telegram-канале «Московские новости».

«Очистка крыш в столице в полном разгаре. У рабочих нет даже страховочных поясов», — говорится в комментарии к записи. Уточняется, что видео было снято в Пожарском переулке. На кадрах видно, как двое мужчин в касках сбрасывают лопатами снег, держась руками за кровельные ограждения.

В марте 2017 года сообщалось о том, что на одного из продавцов ярмарки «Вернисаж» на Измайловском шоссе с кровли здания упала ледяная глыба. В результате инцидента пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы. По словам работников ярмарки, снег с крыш павильонов никто не убирал, поэтому жертвой мог стать любой прохожий или посетитель.

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