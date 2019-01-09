Опасный московский ветер повалил деревья

За минувшие сутки сильный ветер в столичном регионе повалил деревья. Об этом в понедельник, 18 февраля, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно подсчетам, в разных районах города упали около десяти деревьев. По данным собеседника агентства, в результате происшествий никто не пострадал, однако были повреждены семь автомобилей.

Как уточняют специалисты Гидрометцентра, в Москве продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

Ранее стало известно о том, что из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. Даже у здоровых горожан в такую погоду могут возникнуть нарушения сна, чувство беспричинной тревоги, а также понижение работоспособности. В связи с этим специалисты советуют москвичам внимательнее отнестись к своему здоровью.

17 февраля в транспортном комплексе столицы рекомендовали горожанам быть осторожнее из-за ветра и скользких дорог. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.