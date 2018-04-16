Определен лучший учитель Москвы

Стал известен победитель конкурса «Учитель года Москвы – 2018». Его объявил руководитель департамента образования столицы Исаак Калина в прямом эфире Московского образовательного телеканала.

«По решению большого жюри победителем в номинации „Учитель года“ Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания „Педагог года Москвы 2018“ становится учитель информатики и технологии школы №1540 Игнатов Игнат Андреевич», — сказал он.

Как сообщает агентство «Москва», ранее в столице объявили 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы – 2018».

Конкурс проходит в три этапа, первый начался в августе 2017 года. В нем приняли участие около 11 тысяч учителей, 120 призеров и 40 победителей прошли во второй этап. В третьем этапе участвовали всего 30 финалистов. Преподаватели представили авторские междисциплинарные мастер-классы, рассказали о результатах работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам.

Московский городской конкурс «Учитель года» проводится в столице с 1991 года.