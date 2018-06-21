Определен срок открытия северо-восточного участка Большой кольцевой линии

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть в 2021 году. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Сейчас идет активное строительство этого участка. Здесь расположено шесть станций: Шереметьевская , Ржевская , Стромынка , Рубцовская , Лефортово и Авиамоторная », — рассказал он.

Он подчеркнул, что работы на этом участке ведутся круглосуточно. «Работы развернуты на протяжении всей Большой кольцевой линии метро. Где-то станции почти готовы, как, например, Нижняя Масловка , где-то завершается проходка тоннелей, на каких-то участках еще ведется проектирование», — добавил он.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция, протяженность кольца составит почти 70 километров.