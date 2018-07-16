Определен срок открытия станции «Нижняя Масловка»

Станцию «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро планируют открыть в начале 2019 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.

«Станция Нижняя Масловка соединит Большую кольцевую линию #мосметро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово», — написал он.

Станция метро «Нижняя Масловка» строится под площадью Бутырская Застава. Выходы с нее будут вести к обеим сторонам Бутырской улицы, а также к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.