Осень уйдет из Москвы неприметно

В последние осенние выходные в Москве установится умеренно ветреная и облачная погода с минимальным количеством осадков. Об этом в четверг, 22 ноября, РИА Новости рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптиков, температура воздуха будет близка к климатической норме и составит около нуля градусов днем, а также до минус 5 градусов ночью. По области столбик термометра опустится до минус 4 градусов в светлое время суток, а ночью может достичь отметки в 7 градусов мороза. «Обычно такая погода и бывает в этих числах ноября, но, единственное, хотелось бы уже видеть снег хотя бы местами в Подмосковье», — отметила собеседница агентства.

Также специалисты предупредили о пониженном атмосферном давлении в регионе, которое может повлиять на метеозависимых людей.

21 ноября сообщалось о том, что в начале последней осенней недели в Москве повеет зимой. В Гидрометцентре рассказали, что с понедельника 26 ноября температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов.