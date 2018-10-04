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Осень в Москве затянется

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В этом году зима в Москве наступит позже обычного. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

«Возможно, что и в этом году зима наступит позже. Тенденция такова, что осень все сильнее задерживается, в связи с чем начало зимы сдвигается», — предположил он.

Семенов указал на тот факт, что за последние годы в Москве стало теплее, в том числе летом, на 2–2,5 градуса.

В середине октября в столичный регион придет так называемое позднее бабье лето: столбики термометров могут подняться до 17 градусов.

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