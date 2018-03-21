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Оставшихся без метро москвичей напоят чаем

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Пассажиры столичной подземки смогут получить бесплатный чай у станций метро «Выхино» и «Кузьминки», пока будет закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в субботу, 24 марта, сообщил агентству «Москва» первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«С 24 по 30 марта для удобства наших пассажиров мы будем раздавать бесплатно горячий чай у станций метро „Выхино“ и „Кузьминки“», — уточнил Латыпов. Чайные палатки будут работать с 8:00 до 19:00, добавил он.

Он также заверил, что чая хватит на всех. «Если чай начнет заканчиваться, мы сразу же подвезем еще. Всем хватит. В прошлый раз, когда закрывался этот участок метро, мы раздали более 300 литров чая за три дня», — отметил Латыпов.

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки столичного метро закрыли до 30 марта для строительства Кожуховской линии. Поезда в этот период будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Для проезда к действующим станциям организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Свою обычную работу закрытые станции возобновят утром 31 марта.

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