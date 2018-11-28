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Оттаявшая Москва принесет горожанам дискомфорт

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В среду, 5 декабря, в столичном регионе наступило потепление до 1 градуса выше нуля. По прогнозам синоптиков, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица, передает «Вечерняя Москва».

Потепление наступило в связи с приходом атмосферного фронта. При относительной влажности воздуха в 70 процентов атмосферное давление в Москве и области будет повышенным — 751 миллиметр ртутного столба.

В таких условиях некоторые горожане могут ощутить дискомфорт: возможно усиление симптомов различных заболеваний и обострение хронических болезней

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