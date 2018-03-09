Ответственность за задержки транспорта возложили на рассеянных москвичей

С начала года пассажиры более 340 раз оставляли личные вещи в салонах наземного общественного транспорта столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя ГУП «Мосгортранс».

По его словам, чаще всего москвичи забывали сумки, рюкзаки и чемоданы. «Среди оставленных предметов — детский подарок, который работники «Мосгортранса» оперативно вернули владельцу», — рассказал собеседник агентства.

Также он подчеркнул, что забытые вещи часто приводят к задержкам транспорта: для проверки оставленных предметов на место вызывают оперативные службы города.

Ранее заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что количество «зайцев» в общественном транспорте Москвы без турникетов не превышает пяти процентов. «Решение об отмене турникетов в трамваях и автобусах большой вместимости с января текущего года уже позволило экономить москвичам почти 15 минут времени в пути», — добавил он.