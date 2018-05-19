Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Падение гигантского стекла с московской высотки попало на видео

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве при установке стеклопакета на одной из многоэтажек лопнул трос. Из-за этого кусок стекла весом почти 400 килограммов полетел вниз с высоты 47-го этажа. Видео опубликовано на сайте «5 канала».

Подъем производился с помощью крана с допустимой нагрузкой в 500 килограммов. Само стекло весило 380 килограммов, присоска — 45. Когда трос лопнул, альпинисты-монтажники, которые должны были закрепить стекло, успели предупредить своих коллег. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Все живы и здоровы, никто не пострадал. Ведутся работы по восстановлению разрушенных частей фасада здания», — рассказали специалисты.

Читайте также
Самое читаемое
«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»
Художник Миша Мост комментирует новый законе о граффити
Cегодня
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
24 мая
«Действовать в одиночку всегда тяжело»
Американка решила изучить жизнь москвичей
22 мая
«Общение – такая же потребность, как сон и еда»
Социолог, инженер и ландшафтный дизайнер - о будущем общественных пространств Москвы
19 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter