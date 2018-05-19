Падение гигантского стекла с московской высотки попало на видео

В Москве при установке стеклопакета на одной из многоэтажек лопнул трос. Из-за этого кусок стекла весом почти 400 килограммов полетел вниз с высоты 47-го этажа. Видео опубликовано на сайте «5 канала».

Подъем производился с помощью крана с допустимой нагрузкой в 500 килограммов. Само стекло весило 380 килограммов, присоска — 45. Когда трос лопнул, альпинисты-монтажники, которые должны были закрепить стекло, успели предупредить своих коллег. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Все живы и здоровы, никто не пострадал. Ведутся работы по восстановлению разрушенных частей фасада здания», — рассказали специалисты.