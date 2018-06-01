Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Женщина выкрасила памятник Есенину в белый и оказалась в розыске

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Полицейские разыскивают женщину, которая осквернила памятник поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке номер 17», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что женщина покрасила памятник в белый цвет. По словам источника, ее действия расцениваются как акт вандализма.

Как сообщает «Московский комсомолец», монумент выполнен из светлого каррарского мрамора, который специально привозили из Италии. Краска, которой его покрасили, была масляной, так что просто оттереть ее не получится: можно повредить структуру камня.

Сергей Есенин — русский поэт. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а также литературного течения 1920-х годов — имажинизма. Могила поэта находится на Ваганьковском кладбище, к памятнику водят экскурсии.

Читайте также
Самое читаемое
«Контакты в городе безличны, поверхностны и мимолетны»
ЧТЕНИЕ: Почему равнодушие и скепсис стали нормой для горожан
Cегодня
Насмотрелись
Как торгаши, мигранты и Кинг-Конг меняют наши города
6 июня
Ешь топинамбур, рябчиков жуй
Что ели и пили в московских трактирах и ресторанах в XIX веке
5 июня
«И зрительный зал, и сцена на воде»
Все, что нужно знать о самой необычной концертной площадке города
2 июня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter