Женщина выкрасила памятник Есенину в белый и оказалась в розыске

Полицейские разыскивают женщину, которая осквернила памятник поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке номер 17», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что женщина покрасила памятник в белый цвет. По словам источника, ее действия расцениваются как акт вандализма.

Как сообщает «Московский комсомолец», монумент выполнен из светлого каррарского мрамора, который специально привозили из Италии. Краска, которой его покрасили, была масляной, так что просто оттереть ее не получится: можно повредить структуру камня.

Сергей Есенин — русский поэт. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а также литературного течения 1920-х годов — имажинизма. Могила поэта находится на Ваганьковском кладбище, к памятнику водят экскурсии.