Парализовавшую движение столичную бетономешалку сняли на видео

В столице автобетоносмеситель повредил контактные сети городского транспорта и парализовал движение в районе. Видеозапись с места происшествия опубликовал в пятницу, 25 января, телеканал РЕН ТВ.

На записи видны оборванные провода и стоящий на «аварийке» грузовой транспорт. По данным телеканала, инцидент произошел на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная». Предположительно, бетономешалка зацепила контактные сети и порвала их.

Как агентству «Москва» сообщили в информационном центре транспортного комплекса города, трамваи и троллейбусы в районе инцидента задерживаются. Трамваи №12, 24, 32, 37, 38, 46, 50 и троллейбусы №24, 30, 53 вынуждены работать по измененным маршрутам.

В Twitter-аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уточняют, что в результате произошедшего автомобильное движение в центр было ограничено до одной полосы.

«Движение в центр сильно затруднено. Лучше объезжать по Северо-Восточной хорде, Щелковскому шоссе или Рязанскому проспекту», — говорится в сообщении.

В июле стало известно о том, что в московском районе Печатники бетономешалка врезалась в припаркованные автомобили и перевернулась. Сообщалось, что водитель бетономешалки уснул за рулем. Всего повреждения получили десять автомобилей, в том числе девять припаркованных легковых машин. Некоторые из них не подлежат восстановлению.