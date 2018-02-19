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Недальновидный парашютист повис на дереве в Москве и стал добычей полиции

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Любитель экстремальных прыжков с парашютом застрял наверху дерева на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

Как стало известно, парашютист прыгнул с крыши высотного дома, но не спланировал приземление. В результате экстремал не долетел до земли и застрял на верхушке дерева. Там его и обнаружили местные жители, которые сообщили об инциденте полицейским.

Телеканал «360» уточняет, что экстремал слез с дерева без помощи спасателей, но после этого его забрала полиция. В московском главке МЧС отметили, что сообщивший о происшествии очевидец позже позвонил еще раз и удостоверился, что парашютист смог выбраться самостоятельно.

В сентябре 2015 года руфер Владимир Подрезов был приговорен Таганским районным судом Москвы к двум годам и трем месяцам лишения свободы за покраску звезды на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной. Позже Мосгорсуд заменил реальный срок наказания на условный.

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