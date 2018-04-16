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«Парящий мост» захотели закрыть из-за толп туристов

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Вход на «Парящий мост» в парке «Зарядье» во время чемпионата мира по футболу 2018 года при большом скоплении людей могут ограничить. Об этом сообщил директор парка Павел Трехлеб, передает агентство «Москва».

«В период проведения чемпионата мира будем смотреть по текущей ситуации. При необходимости, при массовом скоплении людей, будем вводить ограничения», — сказал он.

Трехлеб добавил, что в период проведения чемпионата мира в парке «Зарядье» усилят меры безопасности.

Ранее 25 апреля стало известно, что интервал движения поездов на Московском центральном кольце во время чемпионата мира по футболу 2018 года планируют сократить. График движения поездов пока что разрабатывается.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».

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