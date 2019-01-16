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Пассажир московского метро прыгнул через голову и остался без внимания

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Telegram-канал «Московское метро» опубликовал видео, на котором запечатлен пассажир, делающий сальто в вагоне поезда. Ролик был размещен в пятницу, 25 января.

На кадрах видно, как пассажир совершает 360-градусный прыжок через голову прямо в вагоне метро, но никто из окружающих на это не реагирует. «Обычное дело — сделал сальто и пошел дальше. Пассажиров метро ничем не удивишь», — говорится в подписи к ролику.

В марте прошлого года московский бейсджампер прыгнул с парашютом с крыши 17-этажного дома. Он удачно приземлился рядом с домом, несмотря на то, что парашют зацепился за кусты.

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