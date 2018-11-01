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Пассажирам МЦД дадут подышать

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Каждый пассажир новых поездов «Иволга», которые начнут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД), сможет получить дополнительную порцию свежего воздуха, если в вагоне станет душно. Об этом рассказал порталу Москва 24 ведущий эксперт конструкторского бюро «Пассажирский транспорт» (ООО «ТМХ Инжиниринг») Иван Ермишкин.

«Подсчитает количество людей в вагоне датчик, измеряющий также концентрацию углекислоты. Если он зафиксирует превышение нормы ее концентрации, то начнется дополнительная подача наружного воздуха. При более чистом воздухе подача сократится», — пояснил Ермишкин.

По его словам, вагоны также будут оборудованы системой обеззараживания воздуха, которая защитит пассажиров от вирусов в сезон простудных заболеваний. «Иволга — первый российский электропоезд, в котором устанавливаются приборы, обеззараживающие воздух с помощью ультрафиолетовых ламп», — отметил эксперт.

Проект «Московские центральные диаметры» (МЦД) начнет работать со второй половины 2019 года. Как сообщалось ранее в ноябре, на двух первых ветках будет более 40 пересадок на станции метро, Московское центрально кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. На МЦД будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном городском транспорте Москвы. Пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка».

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