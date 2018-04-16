Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Пассажирам метро помогут утолить голод в дороге

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Более 400 вендинговых автоматов установят на 55 станциях московского метро. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Вендинговые аппараты удобны для пассажиров: в них можно по дороге купить снеки или воду, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары», — рассказал руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На данный момент в метро уже стоит более 190 автоматов на 22 станциях. Список станций, на которых появятся новые аппараты, уточняется. Кроме того, в помещениях 45 станций открыты 350 торговых точек. По словам Ликсутова, в 2018 году их число планируется увеличить в два раза.

Кроме того, вендинговых автоматов становится больше и на Московском центральном кольце (МЦК). В этом году на 19 станциях установят еще 40 аппаратов. Они появятся в том числе и в местах пересадки пассажиров.

В мае 2017 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала изучать возможность установки в поездах вендинговых автоматов с едой и напитками. По мнению руководителя службы маркетинга компании UVENCO Дмитрия Ветрова, их внедрение позволит снизить объем незаконной торговли в поездах.

Читайте также
Самое читаемое
«Так нарядно, что самому неловко»
Как краевед Александр Можаев оживил древнерусский Китай-город
24 апреля
«Чтобы лайкали и репостили»
Как из Москвы сделать идеальный город для вашего Instagram
Cегодня
Праздник в шатре в любую погоду!
Как провести идеальное торжество: ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
24 апреля
«Страх прикосновения»
ЧТЕНИЕ: телесная культура и городское пространство в западной цивилизации
22 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter