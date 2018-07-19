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Пассажиров метро Москвы поставят перед выбором

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В мобильном приложении «Метро Москвы» появились новые функции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

В частности, жители столицы могут построить несколько вариантов маршрутов с указанием общего времени в пути, также добавилась функция быстрого меню. Новые функции доступны только для смартфонов на базе iOS. В будущем обновления выпустят и для гаджетов на базе Android.

«Мы постоянно совершенствуем работу сервиса с учетом пожеланий пользователей. Сейчас количество пользователей “Метро Москвы” превышает 1,3 миллиона, приложение входит в десятку лучших навигационных приложений в App Store», — уточнил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Мобильное приложение «Метро Москвы» появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Благодаря ему пользователи могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах, сообщения приходят в виде е пуш-уведомлений. Кроме того, в приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы, к каждой из которых можно построить свой оптимальный маршрут.

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