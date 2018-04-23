Пассажиров метро заставят вспомнить войну

Пассажирам московского метро при подключении к Wi-Fi покажут заставки с фактами о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора беспроводного интернета в подземке «МаксимаТелеком», передает агентство «Москва».

«С апреля мы начали делиться тематическими фактами от московских ученых и историков. В мае, когда празднуется День Победы, мы имеем честь по-настоящему интересно рассказать о событиях того времени», — отметил генеральный директор компании Борис Вольпе.

Проект подготовлен совместно с историками Музея Победы на Поклонной горе. По словам директора музея Александра Школьника, в подборке есть информация о важных датах, наградах, героях войны, боевой технике, жизни в тылу и на фронте. «Мы постарались подобрать не только исторические, но и интересные, необычные факты», — сказал он.

Информация будет отображаться на экране при подключении к беспроводной сети московского метро. Горожане и гости столицы смогут увидеть ее с 7 по 31 мая.

Во время празднования Дня Победы в Москве узнать больше о Великой Отечественной войне можно будет также и на Манежной площади. С 1 по 11 мая на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» москвичам покажут фильмы об истории обороны городов-героев. В них будет использоваться технология видеомэппинга.