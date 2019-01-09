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Пассажиры раскачали поезд, спасли человека и попали на видео

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Пассажиры электрички в Подмосковье спасли человека, застрявшего между поездом и платформой. Видеозапись с места происшествия была опубликована в четверг, 14 февраля, в Telegram-канале «МК: срочные новости».

По данным «МК», инцидент произошел вечером 13 февраля в электричке, прибывшей в Долгопрудный. На записи видно, как люди раскачивают вагон, чтобы извлечь мужчину, а затем вытаскивают его на платформу.

В октябре 2017-го пассажиры московского метрополитена вытащили слепого мужчину, который упал на рельсы. Инцидент произошел на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии. Поднять пострадавшего удалось до прибытия поезда, после этого ему потребовалась медицинская помощь.

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