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«Паук» пообещал избавить Москву от «летающих гробов»

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Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий собирается принять участие в предстоящих выборах в Мосгордуму и создать новую партию — «Русская партия москвичей». Об этом он рассказал РИА «Новости».

В свою предвыборную программу Троицкий планирует включить пункт об отмене платных парковок, а также полном запрете авиации, называя самолеты «летающими гробами». На дебатах, по его словам, не хватает новых людей. Этим он предложил заняться Борису Гребенщикову или Юрию Шевчуку.

В 2018 году, выдвигая свою кандидатуру на пост мэра Москвы, в случае победы «Паук» обещал открыть сеть баров «Бей чертей, спасай Россию» и рюмочных «Антисоветская». Тогда же он говорил об отмене платных парковок для коренных москвичей, отправке горожан колонизировать Марс и о необходимости создания над городом купола, с помощью которого можно регулировать погоду.

«Паук» неоднократно выдвигался в мэры Москвы. Например, в 2013 году, он говорил, что, став градоначальником, устроит горожанам «чад кутежа», пересадит сотрудников экстренных служб на дирижабли и летающие тарелки. Также он предлагал выделять горожанам по «семь батлов крымских вин и разные бонусы», а за мигрантами следить с помощью робота-трансформера.

Впервые кандидатуру Троицкого в мэры Москвы выдвинула Праворадикальная партия на выборах в 1993 году, но голосование тогда не состоялось из-за октябрьского путча. В 2007 году музыкант выиграл выборы мэра поселка Запрудня Московской области, но от должности отказался, также он выдвигался в мэры Химок, но набрал только 2,5 процента голосов.

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