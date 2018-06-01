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Перекрасившую памятник Есенину женщину нашли

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Полицейские задержали женщину, которая покрасила в белый цвет памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В минувшую пятницу полицейские задержали 51-летнюю женщину по подозрению в повреждении памятника Есенину на Ваганьковском кладбище», — сказал собеседник агентства.

Выяснилось, что в марте 2012 года женщина сбежала из психоневрологического интерната №13 в Ступине. С того времени она находилась в федеральном розыске.

В мае женщина осквернила памятник поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, перекрасив его в белый цвет. Ее действия расцениваются как акт вандализма.

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