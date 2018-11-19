«Мосгортранс» объяснился за надпись «Ostanovka perenesena»

В «Мосгортрансе» объяснили, почему на городском информационном указателе была использована транслитерация вместо английского языка. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали в пресс-службе организации.

Как заявили представители предприятия, произошла техническая ошибка: «Информационный щит создавался в программе, которая автоматически делает транслитерацию с русского языка на латиницу. Сотрудникам, допустившим невнимательность, уже сделали замечание. В ближайшее время для них проведут дополнительный инструктаж, чтобы подобное не повторялось».

Отмечается, что указатель с ошибкой уже демонтирован, а на его месте будет установлен корректный.

19 ноября в Twitter был опубликован снимок информационного табло, на котором вместо перевода фразы «Остановка перенесена к Политехническому музею» была приведена ее транслитерация («Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu»).