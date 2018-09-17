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Переродившийся циклон принесет холод в Москву

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В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра погоды «Фобос», в регион придет переродившийся циклон «Флоренс». Со вторника, 25 сентября, столбики термометров не поднимутся выше 9 градусов.

«Экстремальное тепло на Русской равнине — проявления экс-урагана «Хелен», ударившего по северу Европы. Пока его центр, которой находится над Скандинавией, закачивает на Русскую равнину хорошо прогревшийся воздух из Средиземноморья», — уточнили эксперты. По данным синоптиков, в скором времени ситуация изменится. «Это будет первый удар по бабьему лету. А окончательно похоронит его бывший тропический ураган Флоренс, сейчас смещающийся в центральной части Атлантики», — добавили в «Фобосе».

В пятницу и субботу 21 и 22 сентября в столичном регионе будет 25-26 градусов, это немного выше средних показателей лета. С начала следующей недели похолодает, пройдут дожди.

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