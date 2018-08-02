Переживший нашествие Наполеона дом отреставрируют

Деревянный дом с мезонином, переживший пожар 1812 года, отреставрируют. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Строение расположено Елоховском проезде Басманного районе Москвы. Оно было построено накануне войны с Наполеоном и уцелело после пожара 1812 года. В разное время было частью усадьбы, общежитием и редакцией журнала.

Помимо этого, дом является объектом культурного наследия федерального значения. Его реставрацию планируется завершить к лету 2019 года. Интерьеры усадьбы также будут восстанавливать. На реставрацию уже отправлены демонтированные печные изразцы, которые выполнены в популярном в начале XIX века стиле «Московия».

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, несмотря на то, что с момента постройки усадьбы прошло больше 200 лет, она сохранила свой первоначальный архитектурный облик. «Учитывая большие очаги поражения древесины гнилью, эти элементы требуют кропотливой работы, их восстанавливают по особой технологии, частично меняют и покрывают защитным раствором», — поделился он.

Первое упоминание о доме встречается в межевых книгах 1804 года. В 1811 году здесь построили главный дом усадьбы с мезонином и двумя одноэтажными деревянными крыльцами.

В августе стало известно, что из старейшей в Москве трамвайной остановки в Красностуденческом проезде сделают точку общепита. На данный момент идет поиск арендаторов, которые будут заниматься на объекте продажей и организацией общественного питания.