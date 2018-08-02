Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Переживший нашествие Наполеона дом отреставрируют

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Деревянный дом с мезонином, переживший пожар 1812 года, отреставрируют. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Строение расположено Елоховском проезде Басманного районе Москвы. Оно было построено накануне войны с Наполеоном и уцелело после пожара 1812 года. В разное время было частью усадьбы, общежитием и редакцией журнала.

Помимо этого, дом является объектом культурного наследия федерального значения. Его реставрацию планируется завершить к лету 2019 года. Интерьеры усадьбы также будут восстанавливать. На реставрацию уже отправлены демонтированные печные изразцы, которые выполнены в популярном в начале XIX века стиле «Московия».

По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, несмотря на то, что с момента постройки усадьбы прошло больше 200 лет, она сохранила свой первоначальный архитектурный облик. «Учитывая большие очаги поражения древесины гнилью, эти элементы требуют кропотливой работы, их восстанавливают по особой технологии, частично меняют и покрывают защитным раствором», — поделился он.

Первое упоминание о доме встречается в межевых книгах 1804 года. В 1811 году здесь построили главный дом усадьбы с мезонином и двумя одноэтажными деревянными крыльцами.

В августе стало известно, что из старейшей в Москве трамвайной остановки в Красностуденческом проезде сделают точку общепита. На данный момент идет поиск арендаторов, которые будут заниматься на объекте продажей и организацией общественного питания.

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
«Молодые не хотят машин и квартир. Они готовы делить крышу с другими»
Один из главных европейских урбанистов — о Москве через 5 лет
2 августа
«C наступлением темноты парк покидают последние игроки»
ЧТЕНИЕ: раньше они служили Родине, а теперь вступили в закрытое сообщество
Cегодня
Заткнули фонтан
Безумства столичных десантников в День ВДВ
3 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter