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Первые подснежники зацвели в Москве

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Первые цветущие подснежники заметили на особо охраняемых природных территориях Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды», передает агентство «Москва».

«Подснежник белоснежный был сегодня замечен на территории Измайловского лесопарка. Одинокий цветок грациозно покачивал белоснежным венчиком рядом с раскидистым деревом», — рассказали в ведомстве.

Специалисты зафиксировали, что в Царицыно зацвела лещина обыкновенная. Кроме того, в долине реки Яузы обнаружили более 50 пролесок.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут в ближайшее время увидеть ежей и кротов на особо охраняемых природных территориях столицы. Специалисты отметили, что звери и птицы готовятся к периоду размножения. Скворцы и грачи уже вернулись в Москву.

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