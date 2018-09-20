Первые заморозки пришли в Москву

Температура воздуха в Москве впервые с начала осени опустилась ниже нуля. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает Интерфакс .

На главной городской метеостанции (ВДНХ) ночью было отмечено минус 0,4 градуса, на станции в Тушино — минус один градус.

Кроме того, заморозки повсеместно отмечались в Подмосковье, минимальная температура была зафиксирована на востоке региона — минус 3,5 градуса. По информации синоптиков, ночь на 30 сентября в Москве и Подмосковье стала самой холодной с начала осени.

Днем в Москве будет 9-11 градусов тепла.