Первый дождливый день сковал Москву в пробках

Столица встала в восьмибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:00 в среду, 18 апреля.

Согласно им, основные затруднения наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, на Болотной набережной, Москворецкой набережной, Тверской улице и Новом Арбате.

По данным сервиса, на некоторых участках скорость движения не превышает трех километров в час.

Как передавало РИАМО, к 15:00 на МКАД по внутренней стороне образовалась пробка от Рязанского проспекта до Варшавского шоссе длиной почти 25 километров.

18 апреля также сообщалось, что на Новом Арбате произошел провал грунта. Из-за этого в зоне происшествия образовалась пробка.

Синоптики прогнозировали, что 18 апреля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Причиной тому стал североатлантический циклон, который принес с собой похолодание и дожди.