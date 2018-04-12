Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Первый дождливый день сковал Москву в пробках

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Столица встала в восьмибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:00 в среду, 18 апреля.

Согласно им, основные затруднения наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, на Болотной набережной, Москворецкой набережной, Тверской улице и Новом Арбате.

По данным сервиса, на некоторых участках скорость движения не превышает трех километров в час.

Как передавало РИАМО, к 15:00 на МКАД по внутренней стороне образовалась пробка от Рязанского проспекта до Варшавского шоссе длиной почти 25 километров.

18 апреля также сообщалось, что на Новом Арбате произошел провал грунта. Из-за этого в зоне происшествия образовалась пробка.

Синоптики прогнозировали, что 18 апреля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Причиной тому стал североатлантический циклон, который принес с собой похолодание и дожди.

Читайте также
Самое читаемое
«Пришлось схватить его за пах»
Москвич спасал кошек из подвалов, а попал под уголовную статью
Cегодня
«Меня пугают обнаженные тела»
Актриса Мария Смольникова о крокодилах и театральных экспериментах
17 апреля
«Архитектура в эпоху машинизма»
ЧТЕНИЕ: статья-манифест Ле Корбюзье
16 апреля
«С роботами работать легко. А у меня тут люди…»
Дирижер Павел Коган о буйволах, гладиаторах, Гоа и вечных ценностях
13 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter