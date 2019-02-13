Пик похолодания в Москве придется на Лаптев день

Пик кратковременного похолодания, которое пришло в столичный регион, придется на пятницу, 22 февраля. Об этом сообщает РИАМО.

По прогнозам синоптиков, к ночи температура опустится до минус девяти градусов. «Пик похолодания, которым и вызвана штормовая погода, придется на пятницу: в Москве даже днем не выше минус восьми градусов, что на четыре градуса холоднее февральского климата», — уточнили специалисты.

В выходные температура снова начнет повышаться, а к началу следующей неделе в Москве и Подмосковье будет около нуля.

По народному календарю, 22 февраля отмечается Лаптев день: тогда на Руси начали плести лапти.