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Пик похолодания в Москве придется на Лаптев день

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Пик кратковременного похолодания, которое пришло в столичный регион, придется на пятницу, 22 февраля. Об этом сообщает РИАМО.

По прогнозам синоптиков, к ночи температура опустится до минус девяти градусов. «Пик похолодания, которым и вызвана штормовая погода, придется на пятницу: в Москве даже днем не выше минус восьми градусов, что на четыре градуса холоднее февральского климата», — уточнили специалисты.

В выходные температура снова начнет повышаться, а к началу следующей неделе в Москве и Подмосковье будет около нуля.

По народному календарю, 22 февраля отмечается Лаптев день: тогда на Руси начали плести лапти.

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