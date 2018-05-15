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В Москве нашли пиво с коноплей

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Перовский районный суд Москвы оштрафовал ресторан на 840 тысяч рублей за продажу пива с листьями и цветками конопли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передает агентство «Москва».

«Постановлениями Перовского районного суда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 840 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

Владельцы ресторана не согласились с решением суда и обратились с жалобами в Мосгорсуд, однако постановления районного суда были оставлены без изменения.

Ранее в ходе проверки ресторана прокуратура обнаружила, что в заведении варят пиво с листьями и цветками конопли. В барной карте ресторана также было изображение листьев и описание растения.

Прокурор округа внес руководителю юридического лица представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены в полном объеме. Кроме того, он возбудил против владельцев ресторана два дела об административном правонарушении по факту пропаганды наркотических средств и психотропных веществ.

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