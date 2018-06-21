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По Красной площади пройдутся скелеты

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Мексиканский карнавал «День мертвых» пройдет 29 июня на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе, передает агентство «Москва».

«В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину — главного персонажа „Дня мертвых“», — рассказали в пресс-службе.

Также на празднике представят арт-объекты в виде гигантских скелетов. Гостям карнавала предложат сладости в виде черепов. Помимо этого, в Национальном доме болельщиков Мексики с 11:00 до 16:00 все желающие смогут нанести праздничный грим.

Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в карнавальном шествии вместе с мексиканцами. В 16:00 в составе праздничной колонны участники отправятся на Красную площадь, в 19:30 шествие отправится от «Парка футбола» до храма Василия Блаженного и Спасской башни Кремля, после чего вернется в Национальный дом болельщиков Мексики.

Для продолжения участия в празднике, в рамках которого пройдет театрализованное представление, нужно будет приобрести отдельный билет. Сделать это можно будет на входе в Национальный дом болельщиков Мексики или на сайте организации.

Мексиканский праздник «День мертвых» отмечают 1 и 2 ноября. Считается, что именно в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу.

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