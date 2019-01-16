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Под Москвой из-за мороза остановился поезд

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На станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги произошел сбой. Об этом в четверг, 24 января, сообщается на сайте перевозчика.

Инцидент произошел рано утром. «Из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов на станции Мытищи было организовано движение в сторону Москвы по соседнему пути», — говорится в сообщении. Многие поезда следовали с увеличенным интервалом, а некоторые были выведены из расписания.

Ремонтные работы на станции уже завершены, движение было полностью восстановлено, а диспетчеры занимаются введением задержанных электричек в график.

С 1 января 2019-го в столичном регионе увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах. Тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составил 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья — 23 рубля.

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