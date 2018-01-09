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Подростков-рыбаков спасли из полыньи в столице

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Спасатели вытащили рыбаков, провалившихся в полынью на юге столицы. Об этом сообщается в субботу, 13 января, на Twitter-странице главного управления МЧС России по Москве.

В записи отмечается, что двое подростков застряли в полынье на лодке в районе Коломенской набережной. Их вытащили при помощи спасательного оборудования, а затем передали сотрудникам скорой помощи для осмотра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в Нагатинском затоне во время рыбалки. Из полыньи молодых людей достали на берег с помощью троса.

В декабре 2017 года спасатели и священнослужитель достали из пруда провалившегося под лед коня по кличке Космос. Инцидент произошел в деревне Смена Сергиево-Посадского района Московской области на территории приусадебного участка.

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