Подростков-рыбаков спасли из полыньи в столице

Спасатели вытащили рыбаков, провалившихся в полынью на юге столицы. Об этом сообщается в субботу, 13 января, на Twitter-странице главного управления МЧС России по Москве.

В записи отмечается, что двое подростков застряли в полынье на лодке в районе Коломенской набережной. Их вытащили при помощи спасательного оборудования, а затем передали сотрудникам скорой помощи для осмотра. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в Нагатинском затоне во время рыбалки. Из полыньи молодых людей достали на берег с помощью троса.

В декабре 2017 года спасатели и священнослужитель достали из пруда провалившегося под лед коня по кличке Космос. Инцидент произошел в деревне Смена Сергиево-Посадского района Московской области на территории приусадебного участка.