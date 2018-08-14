Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Подсчитана стоимость самого дешевого букета на День знаний

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Самый дешевый букет к 1 сентября обойдется родителям московских школьников в 500 рублей. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, передает агентство «Москва».

«Все зависит от того, что захотят родители, какой подарок сделать для учителей», — сказала она.

Сафронова отметила, что ассортимент цветов в столице очень широкий: от традиционных осенних цветов — гладиолусов, астр до пионов и роз. Одним из самых популярных цветков в подарок учителю в День знаний остается хризантема.

«Очень часто используются хризантемы, они долго стоят. А самым любимым учителям обычно дети хотят сделать что-то особенное, необыкновенное, тогда уже для флористов наступает счастливая минута, когда можно что-то придумать, использовать, например, ягоды барбариса, рябины, калины. Оригинальные букеты бывают, это когда среди цветов вставляются фрукты, как правило, лучше использовать фрукты, в которых мало сока — яблоки, груши», — заключила она.

День знаний — праздник, вместе с которым обыкновенно начинается новый учебный год, отмечается 1 сентября. Однако в этом году учебный год в Москве начнется в понедельник, 3 сентября, так как 1 сентября приходится на субботу.

Читайте также
Самое читаемое
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
15 августа
«А манекенщицы… Их было много!»
Один из старейших московский портной о цензуре, джинсах и легендарном Доме моделей
19 августа
«По всему миру я встречаю бывших москвичей»
Он придумал термин креативный класс и знает как остановить отток мозгов
16 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter