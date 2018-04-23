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Подземный тоннель в Шереметьево показали на видео

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В аэропорту Шереметьево открылся терминал B. Попасть в него можно будет в том числе и через новый подземный переезд. Видео из него опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

На сайте аэропорта сообщается, что северный и южный аэровокзальные комплексы соединяются межтерминальным переходом. Время в пути между ними составит четыре минуты вместе с временем ожидания состава. На кадрах поезд подъезжает к станции Шереметьево 1, которая находится в новом терминале В.

Строительство нового терминала в Шереметьево началось в 2016 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. До 1 июня в терминал В планируется перенести 46 оборотных рейсов федеральных направлений.

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