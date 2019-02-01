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Поезда МЦК начнут ходить без машинистов

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В РЖД планируют начать внедрение беспилотных поездов на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом в четверг, 7 февраля, сообщил первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин, передает ТАСС.

«2021 год — поэтапный переход на беспилотное вождение на МЦК», — говорилось в его презентации на форуме «Транспортное образование и наука».

Сообщается, что в ближайшие два года будут изготовлены и протестированы опытные образцы новых систем, а также разработана и утверждена соответствующая документация. Разработки модулей технических средств для беспилотного управления начались в 2018 году.

В ноябре прошлого года сообщалось, что столичные власти планируют запустить высокоавтоматизированные вагоны в московском метрополитене. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, инициатива находится на стадии поиска технологических решений. Он уточнил, что речь идет о внедрении беспилотных вагонов на Кольцевой линии подземки. Такая возможность будет рассмотрена в течение пяти лет.

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